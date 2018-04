Geert Verdonck met nieuwe lijst naar verkiezingen 20 april 2018

Middelkerke Raadslid Geert Verdonck uit Middelkerke trekt met een nieuwe lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen: Project M.

"Het gaat om een lijst met nieuwe namen, mensen die af willen van de oude politieke cultuur in Middelkerke. We zijn onafhankelijk en behoren niet tot een politieke strekking", zegt Verdonck, spreekbuis van de partij. Project M is ontstaan nadat Groen besliste alleen naar de kiezer te trekken en dus het Progressief Kartel te verlaten. Het kartel, met enkel nog leden van sp.a zoals Verdonck en onafhankelijken zoals gemeenteraadslid Lode Maesen, was geen lang leven meer beschoren. "Project M is geen voortzetting van Progressief Kartel, maar een nieuwe partij. Toegegeven, de lijst is nog niet compleet. Ik ben de enige mandataris uit de gemeenteraad die op de lijst zal staan. Wat de anderen van het Progressief Kartel doen, weet ik niet. Ook na de verkiezingen blijft Project M een volwaardige partij. Noem ons geen klein oppositiepartijtje, want we staan steeds open voor coalities, al zie ik dat met het huidige bestuur niet gebeuren." In Middelkerke komt sp.a niet op bij de verkiezingen. (BBO)