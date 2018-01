Gaslek vat vuur: 60 gezinnen geëvacueerd BEWONERS VIER UUR LANG OPGEVANGEN IN BASISSCHOOL BART BOTERMAN

02u51 0 Bart Boterman De steekvlam van het brandende gas reikte soms tot een meter hoog. Middelkerke Wegens een brandend gaslek in de Spermaliestraat zijn gisteren rond 18 uur een zestigtal gezinnen uit hun huizen geëvacueerd. De bewoners konden terecht in de basisschool achter de Sint-Niklaaskerk en kregen drank en een belegd broodje. Pas 's avonds laat kon iedereen terug naar huis.

Het gaslek in de opengebroken Spermaliestraat ontstond toen wegenwerkers op het einde van de werkdag nog de laatste meters van een sleuf aan het graven waren. "De kraan raakte een metalen buis met de gasleiding in. Er kwamen vonken aan te pas, waardoor het gas meteen ontvlamde. We besloten de omgeving rond het lek, zo'n zestig huizen, te evacueren", zegt kapitein Frank Ureel van de brandweer van Middelkerke. Infrax was inmiddels opgeroepen om het lek te dichten. De gemeentelijke basisschool in Slijpe werd omgedoopt tot opvangcentrum. Burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open Vld) kwam ter plaatse. "De jongere bewoners zijn wellicht op restaurant gegaan of trokken naar familie. Hier zitten vooral oudere mensen die minder goed te been zijn of niet meteen ergens terecht kunnen. Zij kegen drank en een belegd broodje", zegt de burgemeester.





Bart Boterman Enkele buurtbewoners wachten in de basisschool tot Infrax de klus heeft geklaard.

Steekvlam

Buurvrouwen Ingrid (67) en Renée (74) uit de Henri Jansseunestraat lieten de evacuatie niet aan hun hart komen en maakten van de gelegenheid gebruik om wat bij te praten. "Zo zie je elkaar nog eens in onverwachte omstandigheden", reageren ze. "Toen de brandweer aan mijn deur kwam, nam ik nog vlug mijn hondjes Jefke en Joni mee vooraleer ik vertrok. Ik zou ze nooit achterlaten in situaties met ontploffingsgevaar", zegt Ingrid. "We wandelden om het gaslek heen, de warmte was goed voelbaar. De steekvlam reikte soms tot een meter hoog", getuigt Renée. Het zou een viertal uur duren vooraleer ze terug naar huis konden en de perimeter werd vrijgegeven.





Bart Boterman Buren ingrid en Rene¿e.

Moeilijke operatie

Het werd nog een lastige klus om het gaslek te dichten. "Om de gasleiding te kunnen dichtknijpen moest Infrax twee putten delven langs beide zijden van het lek. Het feit dat de gasleiding in een metalen buis zat, maakte het nog een stuk moeilijker", zegt brandweerkapitein Frank Ureel.