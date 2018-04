Galabal De Ril is meevaller 10 april 2018

Voor de tweede maal werd in De Dronkenput, de cafetaria van het wzc De Ril in Middelkerke een galabal georganiseerd voor de bewoners en hun familie. De dresscode was rood en wit en heel wat bewoners en familieleden waren in die kleuren uitgedost. De bewoners werden in stijl ontvangen op de rode loper en onder een ereboog. Hun namen werden afgeroepen zoals het bij dergelijk gebeuren hoort. Initiatiefnemers waren Carmen Boddez, Joke Holvoet en Jana Spaepen. Op de foto de drie initiatiefnemers met medewerkers Alix Saleh, Chantal Werbrouck en Yvette Derieuw.





(BPM)