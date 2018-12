Fried Ringoot brengt single ‘Ik ben jou’ uit na Belgium’s Got Talent: “Het is een ode aan mijn vrouw” Leen Belpaeme

10 december 2018

09u25 0 Middelkerke Fried Ringoot uit Westende heeft een cd uitgebracht met de nummers waarmee hij het eerder dit jaar schopte tot de halve finale van Belgium’s Got Talent. Hij toert ondertussen verder met zijn theatervoorstelling ‘En…? Alles Goed?’ en hoopt dat zijn nieuwe single ‘Ik ben jou’ wordt opgepikt door de radiozenders.

Al zeven jaar treedt Fried Ringoot op met zijn theatervoorstellingen. “Ik was vroeger al actief als presentator en animator, maar ik kreeg toen kanker en belandde in een rolstoel. Ondertussen ben ik al zeven jaar bezig met mijn eigen zaalshows. Dat loopt redelijk goed. Ik heb dit najaar en begin volgend jaar nog zestien shows gepland.” Het was echter dankzij Belgium’s Got Talent dat het grote publiek kennismaakte met de artiest uit Westende. Hij brengt nu ook een eigen cd uit. Voor zijn theatervoorstelling ‘En…? Alles Goed?’ in De Grote Post stelde Fried de plaat met drie nummers voor en de nieuwe single ‘Ik ben jou’.

Eerbetoon aan echtgenote

“De cd is er gekomen op vraag van het publiek”, vertelt hij. Mensen wilden mijn liedjes voor Belgium’s Got Talent kopen. We hebben bewust gekozen voor een beperkt aantal liedjes omdat we het goed wilden doen. Voor de single ‘Ik ben jou’ heb ik een nieuwe tekst gemaakt op ‘Je t’attend’ van Axelle Red. Al jaren borrelt de melodie bij mij op tijdens het soundchecken, vandaar. Het is een ode aan mijn echtgenote geworden. Ik zing over hoe we verbonden zijn met elkaar, hoe dankbaar ik ben dat ik haar tegengekomen ben. Het liedje Anny heb ik al jaren geleden geschreven en dit is als het ware een vervolg. In al mijn liedjes steek ik een stukje van mijn ziel. Mijn vrouw Anny is dan ook mijn muze”, vertelt Fried.

Radio

Ringoot hoopt dat de radiostations zijn single oppikken. “Het is een ingetogen nummer dat perfect past bij deze periode van het jaar.” Sowieso merkt Fried wel dat de talentenjacht op VTM hem bekendheid heeft opgebracht. “Het is wel tof dat mensen ons nu aanspreken op straat. Met de rolstoel ben ik sowieso wel herkenbaar. De meeste mensen weten echter niet dat we al enkele jaren bezig zijn en vragen me om zeker verder te doen. Sommige zeggen ook gewoon ‘dat het schone was’. Mensen hebben de puurheid van mijn nummers gevoeld.”

In de toekomst komt er waarschijnlijk nog een full-cd, maar ondertussen gaat Fried verder op tour met zijn voorstellingen. “Ik heb nog pakken liedjes liggen uit mijn twee voorstellingen.” De cd is te koop via www.friedtheater.be en binnen een week ook te downloaden via iTunes.