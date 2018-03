Fried eert vrouw Anny met zelfgeschreven lied 02 maart 2018

03u03 0 Middelkerke "Eigenlijk heet ik 'Godfried', maar ik heb die 'God' laten vallen", lacht de minzame Westendenaar Fried Ringoot (51). Hij straalt veel enthousiasme uit. En da's straf, gezien de moeilijke jaren die hij meemaakte.

"Elf jaar geleden werd bij mij schildklierkanker vastgesteld. Anderhalf jaar later brandden ons huis en garage bijna volledig af. Mijn stofwisseling is om zeep en ik belandde in een rolstoel. Nu ben ik ook pijnpatiënt. Maar ik geef niet op. Voor ik werd getroffen door kanker, was ik actief als animator en presentator in binnen- en buitenland. Ik mag dan wel niet de beste zanger of muzikant zijn, maar ik denk wel mensen te kunnen begeesteren." Fried presenteerde in 2015 zijn eigen theatershow 'En... alles goed?', die in heel België goeie reacties kreeg. "Ik kan alles ook goed relativeren en kan met mezelf lachen."





Vanavond brengt het zelfgeschreven lied 'Anny', als eerbetoon aan zijn gelijknamige vrouw. "Ik wil mijn bewondering voor haar onderstrepen. Toen ik ziek was, vroegen mensen voortdurend aan haar hoe het met mij ging, maar nooit kreeg zij eens die vraag. Ze stond altijd voor me klaar. Ik heb meer dan 25 liedjes zelf geschreven. Het mooie avontuur op VTM moet me toelaten om een eigen cd uit te brengen, ofwel bij een platenmaatschappij ofwel op mezelf." (TVA)