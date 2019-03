Fransman vindt portefeuille in toiletten van casino en steelt meer dan 1.000 euro cash geld Siebe De Voogt

28 maart 2019

13u50 0 Middelkerke Een Fransman van 64 jaar oud riskeert in de Brugse rechtbank acht maanden cel voor een diefstal vorig jaar in het casino van Middelkerke. Willy S. ging aan de haal met 1.037 euro cash geld uit de portefeuille van een andere klant.

De feiten speelden zich op 11 maart vorig jaar af in het tijdelijke casino langs de Westendelaan. Het casino op de Zeedijk werd op dat moment immers afgebroken. De diefstal vond plaats toen het slachtoffer even naar het toilet ging. “Op camerabeelden was te zien hoe ook de beklaagde naar de toilettenruimte wandelde”, sprak de procureur donderdagmorgen in de Brugse rechtbank. “Niemand anders is hem gevolgd.” Het slachtoffer verloor zijn portefeuille in de toiletten. Willy S. merkte dat op en nam de portefeuille mee naar buiten. Op de parking werd hij teruggevonden, weliswaar zonder de 1.037 euro aan cash geld die erin zaten. “Beklaagde liep na zijn toiletbezoek meteen naar buiten. Hij verklaarde zelf dat hij moest urineren. Dat is vreemd, want hij was net naar het toilet geweest.” Willy S. kon op basis van de camerabeelden geïdentificeerd worden. Hij kwam echter nooit opdagen voor zijn verhoor en was ook op zijn proces in geen velden of wegen te bespeuren. Het openbaar ministerie vorderde acht maanden cel en 200 euro boete. Uitspraak op 25 april.