Franse beroepscriminelen komen inbreken 20 april 2018

Twee Fransmannen riskeren in de Brugse rechtbank 30 maanden en 1 jaar cel voor enkele inbraken in Middelkerke.





De criminelen bouwden de voorbije jaren een indrukwekkend strafblad op in hun thuisland. Zo werd Aime T. (48) jaren geleden veroordeeld tot 20 jaar cel voor doodslag. Samen met een kompaan probeerde hij op 13 december vorig jaar in te breken in een BMW op de Zeedijk. De eigenaar betrapte hen op heterdaad en kon T. in de kraag vatten. Zijn kompaan werd even later opgepakt. In hun verblijfplaats vond de politie flessen wijn, die eerder waren gestolen uit de kelder van een appartementsgebouw, net als twee gestolen mountainbikes. Hoewel alles in hun richting wijst, vragen de mannen de vrijspraak. "Ik zakte met het openbaar vervoer af naar Middelkerke, enkel om er te wandelen. Ik had ruzie met mijn vrouw", beweert T. die zelf 1 jaar riskeert. De rechter doet uitspraak op 24 mei. (SDVO)