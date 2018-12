Frans Serruys (63) overleden Slepende ziekte werd uitbater Ter Duinen fataal Redactie

04 december 2018

Frans Serruys (63) is afgelopen zondag overleden. Frans was de uitbater van feestzaal Ter Duinen in de Westendelaan en een gekend en geliefd persoon. Hij was afkomstig van Gistel, de zoon van Firmin Serruys en Josephine D’Hulster. Het gezin telde twaalf kinderen. Frans baatte eerst in Gistel Het Rozenhof uit om daarna halfweg jaren 80 naar Middelkerke te verhuizen en er de zaal Ter Duinen uit te baten. Frans was een geëngageerd man die maar al te graag meehielp bij evenementen. Zo was hij medeoprichter van de boerenmarkt, gangmaker van de Middelkerkse Revue en medewerker van de Vlaamse Senioren Kustdagen. Hij bood in zijn zaak graag onderdak aan verenigingen aan, en stelde in 1995 zijn zaal ter beschikking van de speurders in de zaak Dutroux. Hij had samen met zijn vroegere partner Renate Eyland een dochter Charlotte en was nu de partner van Dominique Spegelaere. De begrafenis zal plaatsvinden in intieme kring.