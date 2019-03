Francine Ampe-Duron op Vlaamse opvolgerslijst CD&V Timmy Van Assche

18 maart 2019

10u52 0 Middelkerke CD&V heeft voomalig schepen Francine Ampe-Duron een plaats gegeven op de Vlaamse opvolgerslijst voor de verkiezingen op 26 mei.

De 57- jarige Ampe-Duron was tussen 2012 en 2018 bevoegd voor milieu en energie, landbouw, openbaar groen, ontwikkelingssamenwerking en bibliotheek. Ze is nu fractieleider voor de partij in de Middelkerkse gemeenteraad en speelt een belangrijke rol in de beweging Vrouw & Maatschappij. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober vorig jaar stond ze tweede op de kieslijst van CD&V, na lijsttrekker en huidig schepen Dirk Gilliaert.