Florine mag zo maar eventjes 103 kaarsjes uitblazen Timmy Van Assche

18 februari 2019

19u13 0 Middelkerke Een opvallende verjaardag in woonzorgcentrum Westduin, in de Badenlaan in Westende. Daar mocht Florine Decock zo maar eventjes 103 kaarsjes uitblazen.

Florine werd op 18 februari 1916 geboren in Roesbrugge, maar na de oorlog trekt het gezin naar Leke. Ze is de oudste in een gezin van zeven kinderen. Haar vader en moeder baatten een kapsalon uit. Dankzij een duwtje in de rug van haar moeder, belandt Florine in Middelkerke waar ze huwt met architect Marcel Le Compte. Marcel werkte samen met architect August Vereecke die onder meer het oude casino en de voormalige sporthal van Middelkerke getekend heeft. Het koppel krijgt samen zeven kinderen, elf kleinkinderen en maar liefst achttien kleinkinderen. Naast de zorg voor de kinderen, werkte Florine in een agencebureau. Op 54-jarige leeftijd overlijdt Marcel. Florine blijft verder werken tot haar pensioen in 1973. “Reizen was mijn grote passie", zegt ze. “Tot op vandaag hou ik er nog altijd van om een babbeltje te slaan bij een potje koffie en gebakje. Ik hou ook van een spelletje sjoelen, quiz en partijtje ‘trou madame’. Mijn geheim om 103 lentes te worden? Nooit ziek zijn, gewoon doorleven en veel werken.”