Fietsster (29) naar ziekenhuis door aanrijding Bart Boterman

06 december 2018

12u22 0

Op het kruispunt van de Nieuwpoortlaan en de Zuidstraat in Lombardsijde werd woensdag iets voor 18 uur een fietsster gegrepen. Een voorbijrijdend voertuig had de 29-jarige vrouw uit Koekelare, die het kruispunt over stak, te laat opgemerkt. De vrouw kwam ten val en raakte gewond. Ze werd naar het AZ West in Veurne overgebracht. De politie deed de nodige vaststellingen.