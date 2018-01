Fanclub Timothy Dupont officieel van start met driekleur 29 januari 2018

02u41 0

Het bestuur van de fanclub van de Bredense wielrenner Timothy Dupont kon zich zaterdagavond geen mooiere officiële start wensen. Enkele uren voordien was Dupont Belgisch kampioen strandrace geworden in Westende. Het lokaal Wembley in de Leopoldlaan 208 in Middelkerke liep dan ook goed vol om de renner, die even na 20 uur arriveerde, te verwelkomen en te feliciteren. In 2004 was er al een fanclub van Tom Boonen, maar toen hij stopte met koersen, werd gekozen voor Timothy Dupont als opvolger. Vorig jaar begon de fanclub officieus, nu zijn de eerste lidkaarten voor 2018 uitgedeeld. Wie lid wil worden, betaalt 5 euro. Info op www.fanclubtimothydupont.be. (BPM)