Ezelcavalcade trekt er voor 60ste keer op uit: “Optocht geniet veel aanzien in Vlaanderen, alle belangrijke Prinsen zijn present” Timmy Van Assche

28 maart 2019

16u19 0 Middelkerke Zondag trekt de Ezelscavalcade er weer op uit, voor de zestigste keer al. De carnavalstoet is en blijft één van de belangrijkste aan de kust en geniet veel aanzien in Vlaanderen. “Alle belangrijke Prinsen komen naar ons dorp”, vertelt voorzitter Peter Dezutter. Grondlegger is André Bentein (82), die alle optochten meemaakte en nog altijd helpt met de organisatie.

Voor de oorsprong van de optocht moeten we al terug naar de periode voor 1900. Groenteboeren uit de Lombardsijdse polders en duinen trokken met volgeladen muilezels naar de belangrijke markten van Nieuwpoort en Oostende. Dat pendelen leverde hen bekendheid op tot ver buiten de dorpsgrenzen. De Ezelcavalcade is dan ook een duidelijke link naar het verleden, maar veel ezels lopen er niet meer mee. “Een tiental”, vertelt André Bentein. De 82-jarige schatbewaarder van de organiserende Orde van de Ezel maakte alle zestig optochten mee. “Wij zijn echt een carnavalsstoet. Dat er nog enkele ezels meelopen, is puur symbolisch. Een groenteboer met ezeltjes trekt de stoet op gang.”

“Leuke bezighouding”

André is grondlegger van de stoet. Tien jaar na de eerste optocht, stond hij ook mee aan de basis van de Orde van de Ezel. “Het was belangrijk om met een verenging de organisatie beter te kunnen verzorgen. Ik wandelde in de optochten mee, maar was ook jurylid. Tot op vandaag ben ik schatbewaarder en verzorg ik de financiën van de organisatie. Zo’n optocht kost aardig wat, want er komen groepen uit Oostende, Oostduinkerke, Blankenberge, Bredene, maar ook van Meulebeke, Kuurne, Roeselare, Veldegem en Torhout. Zelfs vanuit Vilvoorde en Dendermonde komen ze naar ons dorp. In totaal tekenen 44 praalwagens present. En om die allemaal te kunnen strikken, heb je centen nodig, hé. Ik denk dat heel veel groepen uitkijken naar de stoet. Neem die van Oostende. Na de storm van eerder deze maand, werd hun stoet afgelast. Ze zullen zich hier dus extra willen tonen. Kijk, ik ben blij dat de stoet nog altijd zoveel aanzien heeft. Ik blijf er dus aan meewerken, zo lang ik kan. Voor mij is het een leuke bezighouding en ik blijf in beweging.”

“Aanzien”

Peter Dezutter is al meer dan tien jaar voorzitter van de Orde. “André is een icoon, hé. Hij heeft de stoet mee gemaakt tot wat ze vandaag is. Het is belangrijk om weten dat Lombardsijde - ook al zijn we een klein dorp - heel wat aanzien geniet in Vlaamse carnavalsmiddens. Groepen van overal houden ervan om naar hier te komen. We bieden hen een receptie aan en leveren snoep die ze mogen gooien langs het parcours. Achteraf is er ook een kroegentocht. Nergens anders worden de groepen zo in de watten gelegd. Alle belangrijke Prinsen zijn hier ook, van Prins België tot Prins Europa. Dat wil wat zeggen, toch?”

Duizenden kilo’s snoep

Maar de Ezelcavalcade heeft nog troeven, meent Peter. “44 praalwagens, da’s echt veel. Ter vergelijking: in Oostende komen er nog geen dertig opdagen. Onze optocht is een knap stukje erfgoed dat je moet gezien hebben. We zijn ook één van de weinige optochten die zoveel snoep – enkele duizenden kilo’s – en knuffels naar de toeschouwers gooien. Nu kunnen we alleen maar hopen op mooi weer. We hebben al van alles meegemaakt: sneeuw, wind, regen, maar nog nooit werd de stoet afgelast. De voorspellingen klinken alvast veelbelovend.” De stoet start zondag om 14 uur, de laatste wagens rijden voorbij het dorpsplein van Lombardsijde rond 16.30 uur. Wie van of naar Nieuwpoort of Middelkerke wil rijden, moet rekening houden met wegomleidingen.