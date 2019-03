Ezelcavalcade en wegenwerken zullen komende zondag voor hinder zorgen Timmy Van Assche

25 maart 2019

12u50 0 Middelkerke Op zondag 31 maart rijdt de Ezelcavalcade opnieuw uit. Omdat er tegelijk ook wegenwerken zijn in de Kustweg N34, zal er aardig wat verkeershinder zijn.

Wie komende zondag door Lombardsijde moet rijden richting Nieuwpoort of Westende, moet zeker rekening houden met hinder. Van 12 tot 20 uur wordt alle verkeer geweerd in de Essex Scottishlaan tussen de Doornstraat en Westendelaan. De Doornstraat zelf is volledig afgesloten.

Volledig dicht

Vervolgens is geen enkel verkeer mogelijk tussen 13.30 en 20 uur in de Westendelaan tussen de Henri Jasparlaan en Lombardsijdelaan, in de Nieuwpoortlaan tussen de Lombardsijdelaan en Schorrenbloemstraat, en Zeelaan tussen de Lombardsijdelaan en de Hoogstraat. In de Hoogstraat zelf is er eveneens geen verkeer mogelijk tussen de Zeelaan en Schoolstraat. En in die Schoolstraat is geen verkeer toegelaten tussen de Nieuwpoortlaan en Kleitendijkstraat. Tot slot is ook de Schorrenbloemstraat tussen de Nieuwpoortlaan en Kleitendijkstraat afgelosten. Ook de volledige Lombardsijdelaan, Nijverheidstraat, Kleitendijkstraat en het Dorpsplein gaan dicht.

Lokaal verkeer

Plaatselijk verkeer is toegestaan in de Essex Scottishlaan tussen de Kustweg en Doornstraat tussen 12 en 20 uur. Van 13.30 tot 20 uur is lokaal verkeer toegestaan in de Westendelaan tussen de Henri Jasparlaan en Essex Scottishlaan enerzijds en in de Nieuwpoortlaan tussen de grens met Nieuwpoort en Schorrenbloemstraat anderzijds. Er geldt een parkeerverbod langs het hele parcours. “Wie tijdens de Ezelcavalcade met de auto dient te vertrekken, parkeert die best buiten het parcours”, laat de gemeente weten.

Omleiding

Verkeer dat uit de richting van Oostende komt via de N34 of N318, wordt omgeleid naar de N325 via de Spermaliestraat en Kerkstraat. Kom je vanuit Nieuwpoort, wordt je omgeleid via de N358 Vaartdijk.