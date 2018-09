Extra controles op parking Mannekensvere ANGST VOOR KOMST TRANSMIGRANTEN GROEIT MATHIAS MARIËN

01 september 2018

02u27 0 Middelkerke Nu de Jabbeekse burgemeester besliste om de E40-parking in Jabbeke 's nachts te sluiten, wordt gevreesd dat het probleem met transmigranten verschuift. Middelkerks burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open Vld) laat dit weekend al extra controles uitvoeren op de parking in Mannekensvere.

Het verhaal is inmiddels bekend: na een schietpartij eerder deze week vlak bij de snelwegparking in Jabbeke, besloot Jabbeeks burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V) op eigen initiatief de parking de komende maanden 's nachts te sluiten. En net daarom maken ze zich in Middelkerke grote zorgen. Gevreesd wordt dat transmigranten zich zullen verplaatsen naar de snelwegparking in Mannekensvere op grondgebied Middelkerke. Burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open Vld) laat daarom vanaf dit weekend extra controles uitvoeren. Niet alleen op en rond de parking zelf, maar ook langs de snelwegbruggen vlakbij.





Westkerke

In Oudenburg, waar de E40-parking Westkerke ligt, hebben ze begrip voor de beslissing om de parking in Jabbeke te sluiten. Burgemeester Peter Velle (CD&V) zegt dat er in het verleden al genoeg werd voorspeld dat een clash tussen transmigranten onvermijdelijk was. Volgens hem schiet de overheid schromelijk tekort. Maar een overspoeling van transmigranten wordt de komende dagen niet verwacht. De parking in Westkerke blijft immers nog even gesloten vanwege uitbreidingswerken. Als die klaar zijn, zal er op de snelwegparking plaats zijn voor zo'n 100 truckers om te overnachten. En als die parking klaar is, worden de parkings in Mannekensvere en Jabbeke trouwens sowieso 's nachts gesloten. In Jabbeke heeft de oppositie dan ook heel wat kritiek op de 'eenzijdige' beslissing van de burgemeester.





Steekvlampolitiek

"Met de hete adem van de kiezer in de nek voert CD&V nu een steekvlampolitiek", zegt fractieleider Geert Orbie (N-VA). "De stoere beslissing van de Jabbeekse burgemeester lijkt dus alleen maar voor de tribunes. Door zijn eenzijdige, niet-overlegde beslissing, zonder de opening van de parking van Westkerke af te wachten, brengt hij heel de transportsector in de problemen."





Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zal alle betrokken burgemeesters uitnodigen voor overleg. Hij wil de problemen op de parkings in kaart brengen, maar ook tekst en uitleg geven bij de initiatieven van de federale overheid om de problemen met transmigranten op die parkings aan te pakken. "Het kan alvast niet de bedoeling zijn zomaar parkings te sluiten", zegt Jambon. De komende dagen zal duidelijk moeten worden of het sluiten van de parking in Jabbeke effectief gevolgen heeft voor andere parkings.