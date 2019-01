Ex-burgemeester Rommel-Opstaele reageert nog één keer op ‘leeggeroofd’ kantoor TVA

05 januari 2019

Janna Rommel-Opstaele, de ex-burgemeester van Middelkerke, wil nog één keer reageren op het verhaal van het ‘leeggeroofde’ gemeentehuis.

Gisteren toonde burgemeester Jean-Marie Dedecker zijn lege kantoor op het gemeentehuis en ook andere leeggemaakte bureaus. Zijn voorganger, Janna Rommel-Opstaele, wil een laatste keer reageren op het verhaal. “In het bureau van de dienst participatie stond inderdaad ooit een boekenkast. Maar die kast is mee verhuisd met de dienst binnen het gemeentehuis. Dat de kast dus is afgevoerd, klopt niet”, zegt ze. “Ik wil de hele hetze nu achter me laten, ik ben bovendien niet meer actief in de politiek.”