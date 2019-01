Ex-burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open Vld): “Alles staat op computer en ligt bij de ambtenaren. Beschuldigingen Dedecker zijn burgemeester onwaardig” Timmy Van Assche

04 januari 2019

09u30 4 Middelkerke Janna Rommel-Opstaele, de uitgetreden Open Vld-burgemeester, reageert op Janna Rommel-Opstaele, de uitgetreden Open Vld-burgemeester, reageert op de beschuldigingen van de nieuwe burgemeester Jean-Marie Dedecker . “Alle dossiers staan op de computer en liggen bij de bevoegde ambtenaar. Ik nam enkel mijn persoonlijke bezittingen mee. Wat Dedecker verklaart, is een burgemeester onwaardig.”

Voor een bomvolle zaal, tijdens de installatievergadering, verklaarde de nieuwe burgemeester Jean-Marie Dedecker en schepen Tom Dedecker dat het kantoor van de burgemeester was ‘leeggeroofd’. “Documenten, attributen, dossiers: allemaal weg, verdwenen of vernietigd. Handboeken, leidraden en wetteksten zijn met de noorderzon verdwenen. In het gemeentehuis blijft helemaal niks meer over.” Daarmee verwezen de nieuwe beleidsvoeders naar ex-burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open Vld). Maar zij bijt nu fel van zich af.

“Meteen na de verkiezingen was Jean-Marie Dedecker voortdurend op het gemeentehuis om alle dossiers in te kijken. Hij contacteerde zelfs verschillende mensen onder meer inzake het dossier van de zeedijk. Mijn deur stond steeds op een kier, maar hij heeft mij nooit iets gevraagd en mij nooit gecontacteerd. Ik was zes jaar burgemeester en twaalf jaar schepen. Het enige wat ik uit het gemeentehuis heb meegenomen, zijn mijn persoonlijke bezittingen. Alle dossiers zijn digitaal raadpleegbaar en liggen bij de bevoegde ambtenaren. De tijd van alles op papier te hebben staan, is voorbij - alles gebeurt digitaal. Wetboeken en -teksten liggen bij de algemeen directeur en het secretariaat. Kijk, ik weet niet wat Dedecker bezielt, waarom hij dit allemaal zegt. Hij is nu burgemeester, hij heeft nu zijn droom te pakken. Maar deze valse beschuldigingen zijn een burgemeester onwaardig. Hij zou op een positieve manier aan politiek moeten doen en naar de toekomst kijken. Ik heb niet de behoefte om na te trappen, maar deze uitlatingen begrijp ik gewoonweg niet.”

Rommel-Opstaele heeft de politiek intussen verlaten.