Evacuaties en buurt afgesloten door chloorgasdampen in zwembad 16 augustus 2018

02u23 0

In het zwembad van Middelkerke in de Populierenlaan waren er dinsdagavond rond 19.30 uur ernstige problemen met chloordampen.





De politie liet de buurt afsluiten en beval buurtbewoners om ramen en deuren gesloten te houden. Twaalf mensen op Verblijfpark Viking naast het zwembad werden geëvacueerd en konden pas na een viertal uur terug naar hun caravan.





"Het probleem situeerde zich in de opslagruimte van het chloor. Door een chemische reactie waren giftige chloorgasdampen ontstaan. Twaalf personen op de camping die dicht bij het zwembad verblijven, onder wie tien volwassen en twee minderjarigen, werden ondergebracht in de kantine van de camping", zegt commissaris Frank Vandenabeele van politiezone Middelkerke.





Een IGS-team (Incident Gevaarlijke Stoffen, red.) van de brandweer, uitgerust met speciale pakken, had het probleem na enkele uren onder controle. Het probleem was volledig van de baan en zwembad Duinenbad ging woensdagmorgen opnieuw open. (SDVO/BBO)