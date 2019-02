Ertebrekers komt naar De Zwerver en stelt er nieuwe plaat voor Timmy Van Assche

21 februari 2019

11u12 0 Middelkerke Op zaterdag 11 mei komt Ertebrekers naar muziekclub De Zwerver om hun nieuwe plaat voor te stellen.

Ertebrekers, dat is de succesvolle samenwerking tussen Peter Lesage, Jeffrey Jefferson en Flip Kowlier. Denk maar aan hits als ‘De zji’ en ‘Eva Mendes’. Op 8 maart verschijnt hun nieuwe plaat, getiteld ‘Crème’. Wie dus benieuwd is naar het vervolg van hun debuut ‘Otel’ mag deze afspraak niet missen. Het voorprogramma wordt verzorgd door Delv!s van Niels Delvaux, bekend van de single ‘Brother’. De show start om 21 uur. Tickets kosten 18 euro in voorverkoop, 21 euro aan de deur. Houders van een Zwerverpaz betalen 16 euro. Tickets en info: www.leffingeleuren.be.