Enorme gaswolk ontsnapt uit zoutzuurtank GEMEENTELIJK RAMPENPLAN HELE AVOND VAN KRACHT NA LEK JELLE HOUWEN

16 juni 2018

02u51 0 Middelkerke Het gemeentelijk rampenplan was gisteravond urenlang van kracht in Middelkerke na een incident met een zoutzuurtank. Een truck aan de snelwegbrug over de E40 sloeg lek en dreigde open te scheuren. De straat werd afgesloten en de bewoners van 3 woningen werden geëvacueerd.

Het lek werd rond 18.30 uur opgemerkt toen de trucker over de brug van de E40 in Middelkerke reed en zijn tanker wilde parkeren.





Toen hij uitstapte, hoorde hij een gesis. Hij zag ook een gaswolk opstijgen vanuit de tank. Onmiddellijk werd de brandweer van Middelkerke opgeroepen, maar toen die ter plaatse kwamen beseften ze meteen de ernst van de situatie. Er zaten al meerdere lekken in de tank. De tank was gevuld met waterstofchloride, beter gekend als zoutzuur. De stof irriteert de ogen en luchtwegen. Er werd onmiddellijk een Incident Gevaarlijke Stoffen (IGS) opgestart. De tank dreigde immers ook open te scheuren.





Prikkelend gevoel

Daardoor kwamen de hulpdiensten ter plaatse. Het ging om tankwagens van Middelkerke, Nieuwpoort, Gistel, Diksmuide, Oostende, Koekelare en Torhout. Zij creëerden samen een watergordijn, dat de gaswolk zoveel mogelijk moest inperken. Meteen werd ook beslist om drie woningen in de buurt te evacueren. Het gaat om twee huizen aan de rechterkant van de brug en de boerderij van Franky Annys (54). "Ik was niet thuis op het ogenblik van de feiten", zegt Franky. "Toen ik met mijn tractor thuiskwam, gebood de brandweer mij meteen om mijn tractor





aan de kant te zetten. Mijn boerderij mocht ik niet meer betreden, die ligt op amper 50 meter van de truck. Schrik had ik wel, want alle ramen in de boerderij stonden open en mijn koeien stonden buiten. Maar de rook dreef blijkbaar de andere kant op, richting Sint-Pieters-Kapelle. Toch voelde ik al snel een kriebel in de keel. De rookwolk die opsteeg uit de tankwagen was dan enorm. De brandweer zei dat het incident lang kon duren en ik misschien best ergens anders ging slapen."





Rampenplan

Door het incident was de op- en afrit van Middelkerke richting Jabbeke afgesloten, net als de Diksmuidestraat (N369) tussen Sint-Pieters-Kapelle en de E40. Op de E40 kon het verkeer wel nog door.





Eerst werd beslist om enkel de gemeentelijke noodplanning af te kondigen. "Dat houdt in dat er advies werd gegeven aan inwoners van Sint-Pieters-Kapelle om ramen en deuren dicht te houden en aan bestuurders om de ventilatie uit te schakelen", legt burgemeester Janna Rommel-Opstaele uit. "Later werd het gemeentelijk rampenplan toch afgekondigd. Voor de bewoners maakt dat weinig verschil uit, maar de hulpverlening kon zo beter gestroomlijnd worden met een commandopost ter plaatse." Bij het ter perse gaan van deze krant, was het rampenplan nog steeds van kracht.