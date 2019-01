En ook derde show van Preuteleute in Leffinge is al uitverkocht nog voor ticketverkoop start Timmy Van Assche

31 januari 2019

18u35 0 Middelkerke We willen niet in herhaling vallen, maar Preuteleute blijft zalen uitverkopen. Nu zal ook De Zwerver in Leffinge op 11 januari helemaal volzet zijn.

Vorige week kondigde Preuteleute haar nieuwe theatershow ‘Nog ene kè’ aan voor 25 januari volgend jaar. De show was in twee dagen tijd uitverkocht, waarop een wachtlijst werd aangelegd. Nadat een tweede show werd aangekondigd, op 18 januari 2020 in Bredene, kregen de personen op de wachtlijst voorrang voor een ticket. Maar die lijst was zo lang, dat het Staf Versluys ook meteen volzet was. Daarop ging organisator Comedyshows op zoek naar een derde locatie en vond die in Leffinge. Maar omdat de wachtlijst maar bleef aangroeien, is nu ook die zaal al uitverkocht nog voor de officiële ticketverkoop start. En zo mogen Sebastien Dewaele en Tom Vanrijckeghem op zoek naar alwéér een zaal voor een vierde show. “Dit is werkelijk absurd, we hadden dit nooit zien aankomen”, is ook Tom Vanrijckeghem verrast. “Wij volgen dit hele gebeuren met grote verwondering. We hadden echt gedacht ‘nog ene kè’, nog een keer, in het Kursaal op te treden. (lacht) Maar ons plan is compleet mislukt.” Wie wil, kan zich via www.comedyshows.be op een wachtlijst zetten voor mogelijke nieuwe shows.