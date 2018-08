Elektriciteitskast vat vuur 23 augustus 2018

Op de Koning Ridderdijk in Westende, nabij surfclub De Kwinte, is gisteren rond 10.30 uur brand ontstaan in een appartementsgebouw. Volgens kapitein Frank Ureel van brandweerpost Middelkerke ging het om een zekeringskast die vuur vatte door kortsluiting. "De brand was snel geblust en evacuaties bleken niet nodig. Een team van Infrax heeft een noodherstelling uitgevoerd", zegt Ureel. Het gebouw zat enkele uren zonder stroom. (BBO)