Eisbar centrum van eindejaarsgebeuren in Middelkerke Proef van gezelligheid aan zee met VBRO Live, schaatspiste, Stephane Buyens en Santa Run Paul Bruneel

04 december 2018

Op de markt in Middelkerke vindt van 14 december tot en met zondag 6 januari het evenement Eisbar plaats. Geen doordeweeks kerstgebeuren, maar een evenement waar muziek en gezelligheid centraal staan in een sfeervol kader. De schaatspiste moet het allemaal nog gezelliger een aantrekkelijker maken.

Het Marktplein van Middelkerke wordt straks omgetoverd tot een stemmig feestplein met animatie en gezelligheid voor jong en oud. De grote tent wordt aangekleed en verwarmd en overdag is animatie voor de kinderen. Nog overdag zijn er opnames van VBRO, de radio die over heel Vlaanderen uitzendt en op die manier ook heel wat mensen zal laten meegenieten van de sfeer. Op 14, 21, 28, 29 en 30 december 2018 en 4 januari 2019 is er van 15 tot 18 uur de opname van het radioprogramma VBRO aan Zee, waar gastpresentator Paul Bruna iedere keer heel wat bekende artiesten zal ontvangen. Zij zijn er niet alleen voor een babbel, maar zorgen ook voor een spetterend optreden. Verder zijn er thema-avonden, gaande van ‘Eisbar love the 90's’ over ‘Schatzl Night’ tot een ware schlageravond. Er is ook het kerstkampioenschap nagelen op 25 december en de Santa Run. Heel wat bekende dj’s maken er ook hun opwachting en op 28, 29 en 30 december is er het feestcafé van VBRO, dat live wordt uitgezonden vanuit Middelkerke. De schaatspiste wordt er ook eentje om de vingers af te likken. Voor 6 euro per beurt schaats je net zo lang je wil. Uiteraard zullen de hapjes en drankjes niet ontbreken en staan er een aantal chalets opgesteld bij de tent. Toerisme Middelkerke vertrouwde het geheel toe aan Nomad Catering bvba, dat op 20 december ook sterrenchef Stéphane Buyens uitnodigde voor een ‘Dinner with a star’. Niet alleen op het Marktplein maar ook op het Epernayplein val heel wat te beleven. In diezelfde periode wordt er immers het Huis van de kerstman neergepoot en dat zal telkens geopend zijn van 10 tot 19 uur. Alle info over Eisbar is terug te vinden op www.eisbarwinter.be.