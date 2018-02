Eerste schepen stapt uit politiek 07 februari 2018

Middelkerke Liliane Pylyser-Dewulf (CD&V), eerste schepen van Middelkerke, houdt het na deze legislatuur voor bekeken. Ze is geen kandidaat meer bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Pylyser-Dewulf, die 71 wordt, kondigde tijdens de nieuwjaarsreceptie van haar partij aan dat ze afscheid neemt van de politiek. "Ik kan terugkijken op een geslaagde politieke loopbaan en ben trots op de vele realisaties waarvan ik aan de wieg stond. Ik zal me voor de rest van deze legislatuur nog focussen op de lopende dossiers, zoals de doortocht van Westende die voor de zomer nog wordt afgerond. Ik geef met plezier de fakkel door aan enkele beloftevolle jongeren." Ze is momenteel schepen van Ruimtelijke Ordening, Patrimoniumbehoud, Mobiliteit en het Autonoom Gemeentebedrijf. Zij trad indertijd in de voetsporen van haar man wijlen Erik Pylyser en haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 nog 1.036 voorkeurstemmen. Lijsttrekker bij CD&V wordt huidig OCMW-voorzitter Dirk Gilliaert. Er zijn ook al enkele nieuwkomers bekend: Jurgen Vergauwe, Sabrina Stragier en Luc Goossens. (BPM)