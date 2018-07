Eerste - piepjong - zeehondje aangespoeld 20 juli 2018

De eerste zeehond van het seizoen is binnengebracht bij Sea Life in Blankenberge. De pup werd gisteren opgepikt door de redders van Westende en later overgebracht naar het zeehondenopvangcentrum. Het is wellicht het eerste in een hele rij dat zal aanspoelen. "We verwachten binnenkort meer zeehonden op het strand, maar die hebben niet allemaal nood aan een opname", zegt verzorger Manu Potin van Sea Life. De aangespoelde pup is een gewone, mannelijke zeehond van amper 4 weken oud en weegt 11,4 kilogram. "De pup is zijn moeder kwijtgeraakt en heeft alleen geen kans op overleven", vertelt Manu Potin.





De komende maanden zullen de verzorgers van Sea Life het dier laten aansterken tot het 30 kilogram weegt. Dan mag de pup weer de zee in. Dat zal wellicht voor binnen twee tot vier maanden zijn. (BHT)