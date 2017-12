Eerste kadomarkt voor goede doel is een meevaller 02u58 38 Foto Paul Bruneel

Voor het eerst werd in De Stille Meers in Middelkerke een kadomarkt georganiseerd door de vereniging CVV (Club voor Vriendschap). De opbrengst wordt aangewend om de kosten te bepalen voor de organisatie van een kerstfeest voor de bewoners van het woonzorgcentrum De Ril en de Stille Meers met hun familie. Voorzitter Jean-Claude Brassinne was een tevreden man want er waren veel standhouders en bezoekers. Op de foto voorzitter Brassinne in gezelschap van Lucien Niville, Jan Gebbert, Donald Christiaan en Christiane van Tuycom.





(BPM)