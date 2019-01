Eerste huwelijk burgemeester Dedecker is dat van vriend, partijgenoot en raadslid Timmy Van Assche

05 januari 2019

14u20 0 Middelkerke Zijn eerste huwelijk als burgemeester was voor Jean-Marie Dedecker meteen speciaal.

Het eerste huwelijk van Dedecker was, na de installatiezitting, ook zijn eerste publieke handeling als nieuwe burgervader. Met Hans Vanheste (57) en Petra Vanden Broucke (45) zaten meteen ook twee bekende gezichten voor hem. Vanheste mocht eerder al zijn eed afleggen namens Lijst Dedecker in de gemeenteraad. “Toch is mijn eedaflegging tegenover Petra belangrijker”, lacht Hans. “Ik had helemaal niet verwacht om verkozen te geraken. Ik stond op de elfde plaats op de lijst en we dachten zo’n tien zetels te bemachtigen. Het zijn er veertien geworden en ik ben er bij. Dat ik en raadslid en nu trouw, is een droom.” Vanheste kent Dedecker dan ook goed. “We zijn al twee jaar bevriend en raakten met elkaar aan de praat in mijn restaurant The Lord. Aanvankelijk dachten Petra en ik te huwen in november, maar het is januari geworden. Ja, we hebben onze ceremonie met opzet verzet. We wilden per se door Jean-Marie gehuwd worden.” Het koppel is al negentien jaar samen. Petra werkt bij Hans in het restaurant. “Ik denk dat ik nerveuzer was dan het koppel”, lacht Dedecker bij een terugblik op zijn eerste huwelijksceremonie. “Daarom dat ik geen al te lange speech heb gehouden, want ik ben dit nog niet gewoon.” Dedecker bedankte Vanheste ook voor zijn inzet voor de partij.