Eddy Viaene overleden 15 maart 2018

Onderwijzer en oud-schoolhoofd Eddy Viaene is op dinsdag 13 maart overleden. Eddy heeft er een loopbaan van 40 jaar in het onderwijs opzitten. Hij werd geboren op 24 december 1952 en bracht zijn jeugd door in Westende. Zijn eerste job als onderwijzer was in de gemeenteschool van Lombardsijde. In 2005 werd hij directeur van de gemeenteschool 't Lombartje in Lombardsijde en de Zandloper in Middelkerke. In 2012 ging hij met pensioen en dat jaar stelde hij zich ook kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Middelkerke. Bij Open Vld behaalde hij 399 voorkeurstemmen. Eddy Viaene was een van de motoren achter de vroegere dorpsraad Lombardsijde en auteur van heel wat verhalen over de IJslandvaarders. Hij schreef ook het boek 'Lombardsijde zeven eeuwen historiek'. Eddy was de partner van Annie Mollet. Hij had ook twee stiefzonen, Nicky en Gino Vermeersch en drie kleinkinderen Kenneth, Kevin en Maxim. De begrafenisplechtigheid vindt plaats op zaterdag 24 maart om 10 uur in de Onze-Lieve-Vrouwbezoekingkerk in Lombardsijde. (BPM)