Dronken Portugees rijdt bijna agent aan 20 juni 2018

Een Portugese man riskeert een celstraf omdat hij op 26 mei vorig jaar ei zo na een agent aanreed bij een verkeerscontrole in Middelkerke. Angelo S.T. zat dronken in zijn wagen en panikeerde toen hij de agenten zag. In plaats van netjes aan de kant te gaan staan wou hij koste wat het kost vertrekken en reed hij bijna een agent aan. Die moest in de berm wegspringen om niet geraakt te worden. De Portugees wordt nu vervolgd voor gewapende weerspannigheid waarbij zijn auto als wapen wordt gezien. Hij vroeg de rechter echter geen straf omdat hij al een boete kreeg van de politierechter. Vonnis op 18 september. (JHM)