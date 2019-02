Dronkemansruzie rond vrouw leidt tot schedelbreuk en hersenbloeding: “Slachtoffer is gewoon gestruikeld” Siebe De Voogt

21 februari 2019

13u37 3 Middelkerke Een 60-jarige man uit Lombardsijde moet mogelijk een werkstraf van 50 uren uitvoeren na een schijnbaar onschuldige dronkemansruzie op café. Robert D. gaf het slachtoffer een duw, waardoor die viel en een schedelbreuk en hersenbloeding opliep. “Het was een ongeval”, beweert D. zelf.

De feiten speelden zich af op 5 augustus vorig jaar nabij café De Sterre in Lombardsijde. Robert D. (60) uit Lombardsijde en het slachtoffer kregen het in de zaak aan de stok met elkaar. Volgens het openbaar ministerie ontstond een discussie over de vriendin van de beklaagde. “Het slachtoffer wandelde weg en D. liep hem achterna. Op camerabeelden was te zien hoe hij hem een duw in de rug gaf, waardoor het slachtoffer ten val kwam.” De gevolgen waren bijzonder zwaar, want de man viel recht op z’n gezicht. Hij liep daarbij een schedelbreuk en hersenbloeding op.

“Mijn cliënt werd in het ziekenhuis meteen geopereerd en mocht pas twintig dagen later naar huis”, pleitte zijn advocate. “Hij ondervindt op vandaag nog steeds last, heeft ’s morgens draaiingen en is snel moe.” Bij Robert D. is een ander verhaal te horen. Hij stelt dat alles een ongeluk was. “De feiten speelden zich af in een dorp in collectieve staat van intoxicatie”, aldus zijn advocaat. “Mijn cliënt had zo’n 25 pinten op en ook het slachtoffer had wellicht al twee bakjes gedronken. Die man werd handtastelijk tegenover de vrouwen in het café. Mijn cliënt sprak hem erover aan, waarop het slachtoffer schunnige taal sprak. Hij “zou zijn vriendin eens binnen doen”. Mijn cliënt wilde hem nog eens de levieten lezen en liep hem achterna. Hij struikelde en kwam tegen het slachtoffer terecht, waardoor die ook ten val kwam.” Het openbaar ministerie vorderde een werkstraf van 50 uren en 400 euro boete voor Robert D. Uitspraak op 21 maart.