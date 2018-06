Drie uur hinder door hardnekkig oliespoor 22 juni 2018

Een hardnekkig oliespoor op de Vaartdijk-Zuid in Middelkerke, langs het kanaal Plassendale-Nieuwpoort, heeft woensdagavond vanaf 20.40 uur heel wat verkeershinder veroorzaakt. "Tussen de Slijpebrug en de Rattevallebrug was de rijbaan drie uur lang afgesloten. Door een breuk in een leiding van een tractor kwam heel wat hydraulische olie op de straat terecht en dat zorgde voor een gevaarlijk glad wegdek. De brandweer had niet de juiste middelen om de smurrie te verwijderen en riep versterking in van de Civiele Bescherming", zegt commissaris Frank Vandenabeele van politiezone Middelkerke. Het duurde een tijdje voor de Civiele Bescherming ter plaatse was met de juiste detergenten. Pas rond middernacht zat het opruimwerk erop. (BBO)