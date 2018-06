Doortocht Westende na ruim twee jaar opnieuw open voor alle verkeer 19 juni 2018

De Lombardsijdelaan en de Beuken- en Baronstraat zijn opnieuw open voor alle verkeer en dat betekent het einde van heel wat verkeersellende. De werken hebben ruim twee jaar in beslag genomen en zijn vroeger klaar dan voorzien. Ondertussen wordt ook de laatste hand gelegd aan de plannen voor de volgende fase van de doortocht en deze behelst het gedeelte tussen de Baronstraat in Lombardsijde tot aan de gemeentegrens met Nieuwpoort. Het duurt nog wel enkele jaren vooraleer deze werken van start zullen kunnen gaan. Met de openstelling van de doortocht Westende is er opnieuw vlot verkeer mogelijk van Westende over Lombardsijde naar Nieuwpoort. Er is nog een officiële opening voorzien op 29 juni waarop alle inwoners worden uitgenodigd. (BPM)