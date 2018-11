Donderdagmarkt verhuist tijdelijk naar de Kerkstraat 08 november 2018

De Middelkerkse marktdag op donderdag zal tijdens de eindejaarsperiode vier maal worden georganiseerd in de Kerkstraat in plaats van op het vertrouwde marktplein. De reden voor de verhuis is dat het marktplein tijdens die periode ingepalmd wordt door Eisbar, een eindejaarsactiviteit met muziek, animatie, kerstmarkt en een ijspiste. De data dat de markt in de Kerkstraat zal plaatsen vinden zijn 13, 20 en 27 december en 3 januari 2019. Vanaf 10 januari 2019 vindt de markt opnieuw plaats op het marktplein. Meer info op www.middelkerke.be/markten.





(BPM)