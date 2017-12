Discussie over budget duurt tot 2.15 uur 's nachts 02u28 1

De gemeenteraad van Middelkerke heeft wel érg lang geduurd: tot 2.15 uur 's nachts. De zitting begon om 20.30 uur. De meerderheid keurde het budget uiteraard goed, de oppositie onthield zich. Concreet: het gemeentebestuur plant investeringen van in totaal 15 miljoen euro. Voor alle erkende verenigingen wordt een globale toelage voorzien van ruim 1 miljoen euro. Het Welzijnshuis ontvangt een toelage van 2,6 miljoen. In 2018 wordt ook recreatiepark de Krokodiel aangepakt, alsook de vernieuwing van gemeenteschool Duinpieper in Westende-dorp. Voor de heraanleg van de Vaartdijk-Zuid en Slijpensesteenweg wordt 1,9 miljoen uitgetrokken, voor de vernieuwing van de dorpskern van Slijpe 1,4 miljoen. De Tramwegel in Leffinge wordt een volwaardig fietspad, wat 500.000 euro zal kosten. Verder wort de maalderijmolen van Leffinge vernieuwd voor 23.000 euro, komen er herdenkingsbomen langs de WOI-frontlijn voor 12.000 euro en gaat er 17.500 euro naar speelpleinen in Mannekensvere en Wilde Wijken.(TVA)