Dionies en Maria 60 jaar getrouwd 05 mei 2018

02u31 1

Dionies Van Houteghem en Maria De Decker hebben onlangs hun 60ste huwelijksverjaardag gevierd. Dionies is afkomstig van Mariakerke, zijn echtgenote van Bornem. Op 19 april 1958 stapten ze in Bornem in het huwelijksbootje. Ze kregen vijf kinderen en hebben ondertussen ook al drie kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Dionies was beroepshalve vrachtwagenbestuurder, Maria zorgde voor het huishouden. Dionies was indertijd ook nauw betrokken bij Radio Caroline, een radiozender die te horen was in Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Het koppel woont langs de Zeedijk in Middelkerke en kreeg bezoek van de gemeente.





(BPM)