Diamant voor Fernand en Monique 25 april 2018

Fernand Borgonie en Monique Braem vierden in het woonzorgcentrum De Ril hun diamanten huwelijksverjaardag in aanwezigheid van hun familie. Het koppel huwde op 8 april 1958 in Oostduinkerke. Fernand werd geboren in Oostduinkerke op 30 oktober 1930, Monique zag het levenslicht op 22 oktober 1927 in Wervicq-Sud in Frankrijk. Het koppel heeft 3 kinderen, 6 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen. Op de foto de jubilarissen met hun familie in het wzc De Ril waar Fernand verblijft.





(BPM)