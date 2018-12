Defensie breekt zendmasten zelf af, Jean-Marie Dedecker wil terrein aankopen voor recreatie. Leen Belpaeme

09 december 2018

13u57 0 Middelkerke De oude radiozendmasten aan de Hector Verhaegelaan in Middelkerke worden op aangeven van ondertussen voormalig minister van Defensie Sander Loones afgebroken. De masten werden vorig jaar te koop aangeboden, maar er waren geen kandidaten. Toekomstig burgemeester Jean –Marie Dedecker wil de site die vrijkomt aankopen en in de toekomst gebruiken om het sportpark uit te breiden.

Begin deze week werd gestart met de afbraak van de zeven masten die op gronden van Defensie staan. Als minister van Defensie vroeg Sander Loones om te beginnen met de afbraak. Eens de masten verdwenen zijn, zal het domein opnieuw te koop aangeboden worden. De masten werden gebruikt door het radiozendstation ‘Oostende Radio’. Deze werd kort na de Eerste Wereldoorlog opgericht in Oostende en was het enige mogelijke communicatiemiddel tussen scheepvaart en land. Het verhuisde in 1937 definitief naar Middelkerke. Daar was het 78 jaar lang operationeel. Het beheer was eerst in handen van de RTT (Regie voor Telegraaf en Telefoon, later Belgacom en nu Proximus), vanaf 1997 werd het eigendom van BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) en in 2001 nam Defensie het over. In 2015 ontving en verstuurde Radio Oostende de laatste boodschappen, want het zendstation verhuisde voorgoed naar Ruiselede. De masten waren overbodig geworden maar Defensie wilde ze liever niet zelf afbreken en zette ze daarom tot twee keer toe te koop. De koper moest ze weliswaar zelf afbreken en daar knelde net het schoentje. De kosten voor afbraak konden immers wel eens hoger oplopen dan een eventuele opbrengst voor de waarde van het ijzer. Sindsdien bleef het stil rond het dossier. Nu de masten verdwijnen zijn veel mensen tevreden dat de ‘storende elementen’ in het landschap weggaan, andere vinden het dan weer jammer dat de masten, die kenmerkend waren voor de skyline, verdwijnen.

Recreatiesite

Jean-Marie Dedecker liet in de voorbije week uitschijnen dat hij het terrein wou aankopen om er een sportinfrastructuur te bouwen. “Dat klopt”, bevestigt de toekomstige burgemeester. “Dit is een unieke kans om het bestaande sportpark dat ernaast ligt uit te breiden. Ik had hierover al een afspraak met Sander Loones, die ondertussen geen minister meer is. Dit is dan ook het enige wat ik jammer vind aan de val van de regering. De afbraak is gelukkig wel al gestart”, vertelt Dedecker. Hij wil het domein behoeden van immobiliënmakelaars. “Ik wil het gebied ontwikkelen als recreatiegebied, vooraleer de immokantoren er op springen. We hebben een unieke kans om hier een ontspanningssite uit te bouwen om te wandelen, maar er kunnen ook petanquevelden komen en andere sporten.”