Dedecker maakt schepenen en hun bevoegdheden bekend 08 november 2018

De toekomstige burgemeester van Middelkerke, Jean Marie Dedecker, heeft de namen en de bevoegdheden van de schepenen voor de volgende legislatuur bekendgemaakt.





Jean Marie Dedecker neemt als burgemeester onder meer concessies, veiligheid en preventie en ruimtelijke ordening voor zijn rekening. Tom Dedecker wordt eerste schepen met als bevoegdheden onder meer toerisme en evenementen, financiën, juridische zaken en overheidsopdrachten. Tweede schepen is CD&V-er Dirk Gilliaert met onder meer sociale zaken en welzijn, armoedepreventie, wonen en huisvesting en volksgezondheid als bevoegdheden. Derde schepen is Henk Dierendonck, onder meer verantwoordelijk voor sportpromotie, zwembad, landbouw, groendienst, energie, duurzaamheid en milieu. Vierde schepen Natacha Lejaeghere is onder meer bevoegd voor onderwijs, jeugd, kinderopvang en onthaalouders, markten, foren en strandvisserij, gelijke kansen en lokale economie. De vijfde schepen wordt Eddy Van Muysewinckel, onder meer bevoegd voor openbare werken, millieuvergunningen, mobiliteit en afvalbeheer, cultuur, erfgoed en musea. (BPM)