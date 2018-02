De Straalvogel staat terug in het park 22 februari 2018

02u33 0

Woensdagnamiddag landde de straalvogel van Jommeke opnieuw in het Normandpark van Middelkerke.





Het Normandpark is de vaste stek van het kunstwerk, maar was sinds november in herstelling. De Straalvogel werd ter gelegenheid van de boekenbeurs uitgeleend aan de organisatoren van de boekenbeurs en daar werd het vliegtuig danig beschadigd dat het terug het atelier in moest om hersteld te worden. Het gemonteerde vliegtuigje werd afgeleverd aan het Normandpark en door mensen van de Middelkerkse technische dienst in elkaar geknutseld. Het was de bedoeling om het werk her en der uit te lenen, maar na het vandalisme lijkt dat niet meer waarschijnlijk. Het vliegtuigje zal ter gelegenheid van het stripfestival, de komende zomer, wel weer op de Zeedijk van Middelkerke worden geplaatst als trekpleister.





(BPM)