De Knipperij: ‘old skool’ barbier, kapper en brasserie in één Timmy Van Assche

16 januari 2019

17u25 0 Middelkerke Middelkerke is een absolute hotspot rijker: De Knipperij, een combinatie van kapperszaak en brasserie. Mannen kunnen er hun baard of haardos onder handen laten nemen, maar ook genieten van een goeie koffie en lekkere wijn. “Koppels vinden makkelijk de weg naar de zaak. Je hoeft niet per se een kappersbeurt te nemen om hier te eten of te drinken”, vertellen de uitbaters.

In de Kerkstraat 8, pal in de shoppingzone van de gemeente, openden Philippe Wils (52) en Valerie Ghys (43) deze maand De Knipperij. Je wordt er als het ware terug gekatapulteerd naar de jaren stilletjes, toen kappers en barbiers ook cafébazen waren. Ook het interieur ademt de sfeer van weleer. Let maar op de tegel- en plankenvloer, barstoelen, kasten en vooral de kappersstoel. Gezelligheid troef, zeker als je kan genieten van een goeie koffie, lekker wijntje en zelfs tapas, lasagne, quiches en croques. Philippe was al langer kapper in Nieuwpoort, Valerie was dan weer actief in de immo- en horecasector. “We speelden al langer met het idee om dit concept uit de grond te stampen. We keren terug naar de roots en oorsprong van het kappersberoep. We zijn niet meer de allerjongste ondernemers, maar zelfs op latere leeftijd kan je dus een nieuwe weg inslaan”, vertelt het koppel. “Lang geleden werden haren en baarden geknipt en verzorgd in het café. We zochten en vonden een geschikt pand, recht in het centrum.” Vroeger was er een elektrozaak gevestigd. Het interieur is een combinatie van nieuw en retro, tweedehandsmeubelen. “De eerste reacties zijn alvast zeer positief”, gaan Philippe en Valerie door. “Mensen denken dat ze eerst hun haar moeten laten knippen om daarna iets te drinken of te eten. Maar niets is minder waar. Je kan hier ook zonder kappersbeurt terecht voor een lekker hapje en drankje. We zien dat veel koppels de weg naar De Knipperij vinden: terwijl manlief zich laat soigneren, geniet mevrouw van een goed glas.” Info: 059/42.69.80.