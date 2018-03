De Blauwe Vlinder bestaat 35 jaar 30 maart 2018

In Tearoom Riviera werd het 35-jarig bestaan van de Blauwe Vlinder gevierd. De vereniging werd indertijd, op 23 maart 1983, opgericht onder impuls van Lieve Bonny, die nu nog steeds ere-voorzitster is. Huidig voorzitster is Lisette Jonckheere en zij kan rekenen op een dynamisch bestuur met Liliane Viaene, Nadia Verplancke, Yvette Maesen, Linda Peelman, Francine Pollin, Dorine Lanckriet en Carine De Jonghe.





(BPM)