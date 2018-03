Dakpan als aandenken aan casino MIDDELKERKENAAR VEILT 500 EXEMPLAREN VOOR GOED DOEL PAUL BRUNEEL

23 maart 2018

02u48 0 Middelkerke Middelkerkenaar Erik Vandewalle heeft wel héél speciale souvenirs van het casino op de kop getikt: 500 dakpannen. Hij laat ze op dit moment signeren door artiesten die ooit in het casino op het podium stonden. Eind dit jaar veilt hij de pannen voor een goed doel.

"Toen ik hoorde dat het casino tegen de vlakte moest, had ik al het idee om souvenirs van het gebouw te verzamelen. Het was ook onmiddellijk mijn bedoeling om die souvenirs te verkopen voor het goede doel", begint Erik zijn verhaal. "Ik lichtte het gemeentebestuur in, nam contact op met de verantwoordelijke voor de sloop en aannemer Willemen. Iedereen stond achter mijn project. Ik heb een patent genomen om misbruik tegen te gaan en op dit eigenste moment heb ik de 500 laatste tegelpannen van het casino in mijn bezit."





Kunstwerkjes

Erik is druk in de weer om de pannen gesigneerd te krijgen. Artiesten als Boogie Boy en Eric Melaerts signeerden al een tegelpan. Erik zal niet alleen bekende artiesten een tegelpan laten signeren. Plaatselijke kunstenaars zullen de kans krijgen om een uniek kunstwerkje op een tegelpan te maken. Hoeveel tegelpannen een handtekening of een kunstwerk zullen hebben, is nog niet duidelijk. Dat zal afhangen van het aantal bekende mensen dat wil meewerken.





Sponsor gezocht

"Ik maak er echt mijn werk van. De pannen zullen geleverd worden met een attest van authenticiteit, een stempel van de gemeente en een nummer. Ze komen in een houten kistje met het logo van het casino en het opschrift 'Casino Middelkerke 1953-2017'. Voor de mensen die niet zot zijn van handtekeningen van bekende mensen, zijn er houten kistjes met een uniek opschrift", legt Erik uit. Erik is wel nog op zoek naar een sponsor die wil instaan voor het produceren of sponsoren van de houten kistjes.





Warmste Week

De verkoop zal doorgaan in het kader van de Warmste Week van radiozender Studio Brussel en het goede doel is al gekend, maar dat wordt nog even geheim gehouden. Erik wist ook al een peter en meter te strikken, maar ook dat wordt later bekend gemaakt. Vooraleer alles online geveild wordt, organiseert Erik nog een tentoonstelling waar alle verzamelobjecten te zien zullen zijn. Wie meer informatie wenst over het project voor het goede doel of wil sponsoren, kan daarvoor terecht bij Erik via het e-mailadres van zijn initiatief, projectcasino3@gmail.com.