Dag één, en meteen al feest voor jarige Eline 04 september 2018

Voor Eline uit Slijpe werd de eerste schooldag onmiddellijk ook een groot feest. Het meisje werd op 31 augustus 10 jaar en dat wou ze ook graag samen vieren met haar klasgenootjes op de eerste schooldag. Eline kreeg een verjaardagskroon die ze de ganse dag mocht opzetten en ze bracht een traktatie mee naar de klas. "We proberen de kinderen die in de vakantie verjaard zijn bij de start van het schooljaar nog in de bloemetjes te zetten en Eline wou het nu graag al op de eerste schooldag doen", vertelt juffrouw Heidi van Gemeenteschool 't Slijpertje in Middelkerke. Speciaal voor de eerste schooldag werden ook foto's genomen op de rode loper.





(LBB)