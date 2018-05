Dader gevat van gewapende overvallen 29 mei 2018

02u52 0 Middelkerke De politie heeft zondagnacht de verdachte van de overvallen bij Proxy Delhaize in Nieuwpoort-Bad en Carrefour Easy in Oostduinkerke opgepakt. Het gaat om een 24-jarige asielzoeker uit Irak die in Middelkerke verblijft.

"Volgens onze vaststellingen had de man een nieuwe overval gepland, afgelopen maandag op Lidl in Nieuwpoort. Dat is verijdeld dankzij speurwerk van de politie", zegt woordvoerster Ine Deburchgraeve van de politiezone Westkust.





Bij de twee overvallen op 14 mei en 23 mei heeft de overvaller het personeel met een vuurwapen bedreigd en ging hij aan de haal met de inhoud van de kassa. "De verdachte heeft ook ingebroken in een woning in de Simliwijk in Nieuwpoort-bad, waar hij een televisietoestel stal. Hij komt in aanmerking voor vijf feiten. De camera's met nummerplaatherkenning hebben een grote rol gespeeld bij zijn arrestatie", gaat Deburchgraeve verder.





De politie kon een deel van de buit recupereren en terug bezorgen aan de slachtoffers. De man is ondertussen aangehouden door de onderzoeksrechter en verschijnt vrijdag voor de raadkamer. "Verder onderzoek moet uitwijzen of er nog andere betrokkenen waren", besluit Deburchgraeve. (BBO)