Daar is de zon, daar zijn de beach bars: “Vanaf de zon komt piepen, dagen de klanten op” Timmy Van Assche Gudrun Steen

29 maart 2019

18u37 0 Middelkerke De lente moet nog goed en wel beginnen, maar het stralende zonnetje doet de uitbaters van beach bars alvast in de handen wrijven. Bijna alle strandbars van Middelkerke zijn open, de primeur is voor Tiki Beach.

De afgelopen zes jaar, sinds de provincie de regels versoepelde, zijn beach bars een begrip geworden. Ze geven de kust een hip en trendy imago. Voor veel uitbaters is het dan ook aftellen tot ze hun strandbar mogen opbouwen. Tiki Beach ter hoogte van Zeedijk 140 in Middelkerke was zelfs vorige week als eerste open. “Tijdens de opbouw stond nog een strakke wind, maar al bij al hebben we goed kunnen werken", vertelt uitbater Fabrice Noncle. “We mogen onze bar opbouwen vanaf 15 maart en we hebben niet getwijfeld. Let wel, niet onze volledige bar was open, maar het voorste deel. We hadden toch al een dertigtal klanten over de vloer en waren gedurende twee, drie uur volzet. Dan heb je het volgens mij prima gedaan. Komend weekend zijn we helemaal open en maken we nog werk van een petanquebaan op het strand.”

Mathieu Vandendriessche van Papagayo Beach in Westende, tussen Zwaluwenlaan en Priorijlaan, legt met zijn team de laatste hand aan de beach bar. De koffie- en ijsmachine poetsen, glazen en bordjes nog eens opblinken en alle decoratie klaarzetten; het is een intensief karwei. “We zijn nu al zo'n twee weken bezig met de opbouw en zijn er bijna. We geraken klaar voor ons eerste weekend. Een beach bar blijft veel levensgenieters aantrekken. Ze spelen een belangrijke rol in het toerisme: wanneer de zon schijnt, komen de klanten.” Van de acht strandbars in Middelkerke zijn er minstens vijf al dit weekend open. In buurgemeente Nieuwpoort openen alvast alle twee de bars. In Koksijde gaan ze pas bij het begin van de paasvakantie open.