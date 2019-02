Culinair event Tastoe zoekt standhouders voor zesde editie op nieuwe locatie Timmy Van Assche

02 februari 2019

16u05 0 Middelkerke Voor een nieuwe editie van het culinaire evenement Tastoe is de dienst evenementen op zoek naar stadnhouders.

Op zaterdag 4 en zondag 5 mei vindt een nieuwe editie van het culinaire evenement Tastoe plaats in Westende. “Na vijf edities werd er beslist om het evenement over een andere boeg te gooien. De hoofdingrediënten blijven evenwel dezelfde”, laat de evenementendienst weten. “Tastoe is een inspirerende ontdekkingstocht in wat Middelkerke te bieden heeft op culinair vlak. Van op de nieuwe locatie, ter hoogte van de Rotonde in Westende, willen we uitpakken met een mooie line-up aan lokale restaurants en lokale delicatessen, dranken en streekproducten.” Zo zijn er drie tenten waar je verschillende lekkernijen kan proeven. Wie interesse heeft op als restaurant of producent van streekproducten aanwezig te zijn, kan op www.middelkerke.be alle formulieren vinden. Ten laatste op 11 februari moeten de aanvragen binnen zijn. Info: evenementen@middelkerke.be.