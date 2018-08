Countryfestival en braderie 17 augustus 2018

02u31 0

Vanaf vandaag vindt in Middelkerke het Countryfestival plaats. Gelijklopend is er ook de jaarlijkse braderie in het centrum. Vandaag openen de braderie in de Kerkstraat en de countrymarkt op het Epernayplein al om 14 uur. Om 19 uur gaat de grote countryparade van start. In de tent staat topper Sarah Jory & The Next Level op het podium. Ook zowel morgen als op zondag is er vanaf 10 uur vanalles te beleven in de centrumstraten. Er staan er zes podia opgesteld waar countryzangers en linedancers het beste van zichzelf tonen. Morgenavond zijn er in de tent opnieuw heel wat optredens, met als klap op de vuurpijl het optreden van Martha Fields uit Texas. Zondag is er om 11 uur in de tent een country-dankmis en het countrygebeuren wordt zondagavond afgesloten met een optreden van Terry White Band. Alle info is te vinden op www.countrynewgeneration.be. (BPM)