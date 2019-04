Celstraf met uitstel voor dronkemansruzie die uitmondde in schedelbreuk en hersenbloeding



Siebe De Voogt

18 april 2019

13u28 0 Middelkerke Een 60-jarige man uit Lombardsijde heeft een celstraf van zes maanden met uitstel gekregen na een schijnbaar onschuldige dronkemansruzie op café. Robert D. gaf het slachtoffer een duw, waardoor die viel en een schedelbreuk en hersenbloeding opliep. Hij beweerde steeds dat het om een ongeval ging.

De feiten speelden zich af op 5 augustus vorig jaar nabij café De Sterre in Lombardsijde. Robert D. (60) uit Lombardsijde en het slachtoffer kregen het in de zaak aan de stok met elkaar. Volgens het Openbaar Ministerie ontstond een discussie over de vriendin van de beklaagde. “Het slachtoffer wandelde weg en D. liep hem achterna. Op camerabeelden was te zien hoe hij hem een duw in de rug gaf, waardoor het slachtoffer ten val kwam.” De gevolgen waren bijzonder zwaar, want de man viel recht op z’n gezicht. Hij liep daarbij een schedelbreuk en hersenbloeding op. “Mijn cliënt werd in het ziekenhuis meteen geopereerd en mocht pas twintig dagen later naar huis”, pleitte zijn advocate. “Hij ondervindt nog steeds last, is ‘s ochtends duizelig en is snel moe.”

Handtastelijk

Bij Robert D. was een ander verhaal te horen. Hij hield vol dat alles een ongeluk was. “Mijn cliënt had zo’n 25 pinten op en ook het slachtoffer had wellicht al twee bakjes gedronken”, sprak zijn advocaat. “Die man werd handtastelijk tegenover de vrouwen in het café. Mijn cliënt sprak hem erover aan, waarop het slachtoffer schunnige taal sprak. Hij zou zijn vriendin eens binnen doen. Mijn cliënt wilde hem nog eens de levieten lezen en liep hem achterna. Hij struikelde en kwam tegen het slachtoffer terecht, waardoor die ook ten val kwam.” Er hing Robert D. een werkstraf van 50 uren boven het hoofd, maar de rechter legde hem donderdagmorgen zes maanden cel met uitstel op en een geldboete van 400 euro, eveneens met uitstel. Het slachtoffer kreeg voorlopig 1.000 euro schadevergoeding toegekend. Een gerechtsdeskundige zal zijn precieze schade moeten begroten.