CD&V stelt 7 nieuwe kandidaten voor 04 april 2018

02u39 0 Middelkerke CD&V Middelkerke is bijna klaar met de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Naast enkele gevestigde waarden en een aantal mensen waarmee nog gesprekken aan de gang zijn, werden gisteren zeven nieuwe kandidaten voorgesteld.

"Wij trekken de kaart van de verjonging en vernieuwing", zegt voorzitter Ronny Devriendt, die samen met lijsttrekker Dirk Gilliaert en de tweede op de lijst Francine Ampe-Duron de kandidaten voorstelde.





Onder hen toch wel een paar verrassende namen. Pascal Bolle is beheerder van de bekende Facebookgroep Bruisend Middelkerke.





Zangeres

Edelweiss Soubry baat een decoratiebedrijf uit en in haar vrije tijd is ze ook nog zangeres.





Luc Goossens is actief als vrijwilliger bij heel wat verenigingen en Ronald Vandenbruwaene is gekend in het verenigings- en sportleven van de gemeente. Reina Depuydt is de jongste kandidate en studeert nog in Gent.





Jurgen Vergauwe is kabinetsmedewerker van de huidige CD&V-schepenen en is secretaris van CD&V Middelkerke. Sabrina Stragier tenslotte treedt in de voetsporen van wijlen haar vader Jan Stragier en is naast kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen eveneens kandidaat voor de provincieraadsverkiezingen.





(BPM)