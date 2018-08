Catalaanse cava's centraal op Bubbels aan Zee 10 augustus 2018

02u25 0 Middelkerke Na de Loire in 2016 en de Elzas in 2017 is de Spaanse regio Catalonië dit jaar de eregast op Bubbels aan Zee, dat vandaag begint en duurt tot maandag.

Bubbels aan Zee krijgt dit jaar ook de steun van Consejo Regulador del Cava, dat is de overkoepelende organisatie van de producenten van cava en dat betekent voor het evenement een stevige boost. Het Epernay wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot een Catalaans terras van 600 vierkante meter met alles erop en eraan, van palmbomen tot een tapasbar, olijfbomen en aangepast meubilair. Er is ook gezorgd voor heel wat animatie in zuiderse sfeer, en in de cavalounge zijn er tal van workshops . Organisator Alain Bloeykens is ook verheugd om een Spaanse delegatie te mogen ontvangen en internationale dj's zorgen voor een bruisende party op zaterdagavond. De officiële opening vindt vandaag plaats om 17 uur en Bubbels aan Zee blijft dan open tot middernacht. Morgen kun je er terecht van 11 tot 1 uur, op zondag van 11uur tot middernacht en op maandag van 11 tot 18 uur. De toegang is gratis. Wie wil degusteren kan zijn eigen glas kopen voor 2 euro en proeven van het lekkers voor 3 euro per glas of 16 euro per fles. Het volledige programma is terug te vinden op de website van de gemeente Middelkerke. (BPM)